Тегеран, 10 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. 9 сентября посол и постоянный представитель Ирана в Вене Казем Гарибабади предупредил атомное агентство при ООН, что любые контрпродуктивные действия могут сорвать переговоры о возможном возобновлении ядерной сделки Ирана 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«@iaeaorg не может отмежеваться от судьбы СВПД», — написал Гарибабади в твиттере, предупредив, что «любые контрпродуктивные действия нарушают переговорный процесс».

Дипломат также заявил:

«Конечно, я надеюсь, что на следующей неделе возобладает мудрость по следующим пунктам:

— сотрудничество ради сотрудничества

— добрая воля за добрую волю

— действие за действие».

Гарибабади также подчеркнул, что деполитизация, беспристрастность, независимость и профессионализм имеют важное значение для доверия государств-членов к работе МАГАТЭ.

«Агентству следует планировать расширение сотрудничества и взаимодействия со своими партнерами, а не разжигать недоверие», — подчеркнул иранский дипломат.

Сезонное заседание Совета управляющих МАГАТЭ должно состояться в австрийской столице 13 сентября.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил Совету управляющих, что его инспекции на иранских ядерных объектах значительно сократились и столкнулись с серьезными ограничениями.