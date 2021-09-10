Москва, 10 сентября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Взрослые лица должны быть привиты как минимум четырьмя прививками от различных заболеваний. Об этом в интервью радио Sputnik заявил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.

Allergiyainfo.ru Грипп

«Взрослые обязательно должны быть вакцинированы против вирусного гепатита B. Дальше надо вспомнить, была ли вакцинация против кори. Если да, то у вас пожизненная защита, если нет, то обязательно против кори надо вакцинироваться, поскольку взрослые очень тяжело ей болеют. Также каждые десять лет надо вакцинироваться против дифтерии и столбняка», — сказал Акинфиев.

По его словам, нынешней осенью крайне важно привиться от гриппа, поскольку в 2020 году масочный режим и санитарные ограничения помогли снизить заболеваемость, однако сейчас мир постепенно возвращается к допандемийному образу жизни, и в этой связи вакцинация от гриппа вновь актуальна.