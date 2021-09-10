Красноярск, 10 сентября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. За неделю с 30 августа по 6 сентября в Красноярске снизились цены на автомобильный бензин. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в Красноярскстате.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Литр бензина АИ-92 подешевел с 45,35 до 45,29 рубля; АИ-95 — с 48,42 до 48,35 рубля; АИ-98 — с 58,17 до 58,10 рубля.

Дизельное топливо за указанный период в цене не изменилось (52,20 рубля за литр).

Как сообщало ИА REGNUM, розничные цены на топливо в России за неделю с 30 августа по 6 сентября впервые за год снизились.

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