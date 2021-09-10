Вашингтон, , 06:25 — REGNUM Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели 9 февраля телефонные переговоры, обсудив широкий круг вопросов, по которым интересы двух стран не только совпадают, но и расходятся. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Председатель КНР Си Цзиньпин и Джо Байден

Переговоры американского и китайского лидеров по телефону стали первыми с февраля 2021 года.

В администрации Байдена отметили, что стороны «обсудили ответственность обеих стран за то, чтобы конкуренция не перерастала в конфликт».

«Президент Байден подчеркнул неизменную заинтересованность США в мире, стабильности и процветании в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире», — говорится в сообщении.

В настоящее время отношения между Вашингтоном и Пекином находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, при этом политические и экономические противоречия в отношениях двух стран нарастают. Ранее Байден заявлял, что Си Цзиньпин якобы не верит в силу демократии, поэтому склонен к авторитаризму.

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