Куала-Лумпур, 10 сентября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Приглашение стать советником по экономическим вопросам премьер-министра Малайзии Исмаила Сабри Якоба получил экс-глава правительства страны Наджиб Разак, осуждённый на 12 лет тюрьмы за взяточничество и коррупцию. Об этом 10 сентября сообщила газета The Straits Times.

Kremlin.ru Наджиб Тун Разак

После встречи с Разаком премьер-министр страны Сабри Якоб написал в своём Twitter, что экс-премьер Малайзии «стремится поделиться энергией и идеями для скорейшего восстановления страны». Также глава правительства рассказал, какие вопросы обсуждались во время встречи. По словам Сабри Якоба, он и экс-премьер в ходе совместной беседы подняли тему внутренних и внешних вызовов для экономики страны и поговорили о стратегии борьбы с COVID-19.

Кроме того, в ходе встречи Наджибу Разаку был предложен пост советника премьера с полномочиями министра. Утверждается, что стороны взяли тайм-аут для согласования деталей возможной совместной работы.

Напомним, Наджиб Разак возглавлял правительство Малайзии с с 2009 по 2018 год, одновременно являясь и министром финансов. После проигрыша на выборах он оказался в центре коррупционного скандала, ему вменяется присвоение не менее $4,5 млрд. В июле 2020 года экс-премьер был приговорён к 12 годам тюрьмы и крупному штрафу. Однако адвокаты подали апелляцию и внесли залог, что позволяет Наджибу Разаку оставаться на свободе и сохранять статус депутата парламента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-премьер Малайзии намерен оспорить приговор по делу об экономических преступлениях.