Южно-Сахалинск, 10 сентября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. На Сахалине в Макаровском районе, где процветает браконьерство, инспекторы рыбоохраны 10 сентября избили одного из рыбаков. Видео потасовки опубликовал телеграм-канал Amur Mash.

(сс) ToNic-Pics Моя ладонь превратилась в кулак

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Со слов очевидцев известно, что инспекторы приехали с проверкой на реку Лазовую. Они попытались задержать рыбака, но он стал оказывать сопротивление. Мужчину повалили на землю и начали избивать. Подозреваемому в браконьерстве удалось увернуться и сбежать.

Местные жители сообщают, что в потасовке принимал участие начальник местной инспекции рыбоохраны.

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Как сообщало ИА REGNUM, природоохранная прокуратура установила, что Сахалино-Курильское территориальное управлением Росрыболовства не приняло достаточных мер для пресечения браконьерства на реках Макаровского района.