Тегеран, 10 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. 9 сентября министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг поздравила главу МИД Ирана Хоссейна Амирабдоллахиана с назначением на пост министра иностранных дел и пригласила его посетить Голландию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Кааг высоко оценила Иран за то, что он на протяжении десятилетий принимал миллионы перемещенных афганцев, а также предпринимал гуманитарные меры в данном направлении.

Обе стороны договорились о том, что заместители министров иностранных дел по политическим вопросам обеих стран проведут консультации и рассмотрят двусторонние отношения, а голландская сторона совершит поездку в Иран.

Двусторонние связи и пути их расширения, Йемен, Афганистан, региональные события и переговоры по возобновлению ядерной сделки с Ираном 2015 года также находились среди вопросов, обсуждавшихся обеими сторонами.

В ходе телефонного разговора Амирабдоллахян подробно изложил позицию Ирана по различным вопросам.