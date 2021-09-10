Чебоксары, 10 сентября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. В Чувашии жителя Новочебоксарска подозревают в краже мусорных баков и детских каруселей, которые он планировал сдать на металлолом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

21.мвд.рф Похищенные мусорные контейнера в Новочебоксарске

Разбирательства начались в конце августа после обращения в полицию руководства жилищного товарищества. По их словам, с дворовой территории по улице Первомайской украли два мусорных контейнера и металлические детские карусели. Стоимость похищенного оценили в 55 тыс. рублей.

Сотрудники жилищного товарищества сообщили правоохранителям номера машины, на которой, предположительно, увезли украденное. По подозрению в краже задержали 56-летнего новочебоксарца, который имеет судимость.

«Он признался, что планировал распилить изделия и сдать их на металлолом», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии за кражу могильных оград был осуждён бывший фитнес-тренер. Его уличили в 29 эпизодах кражи, назначив реальный срок. Правоохранители отмечали, что похищенное фигурант уголовного дела планировал сдать в металлолом.

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