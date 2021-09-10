Улан-Удэ, 10 сентября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтвердили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 63 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 57 255. 27 886 случаев или почти половина зарегистрирована в столице республики Улан-Удэ.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 49 303 человека, в том числе 25 за последние сутки. В списке контактных лиц по состоянию на 10 сентября находятся 6571 житель.