Тегеран, , 07:59 — REGNUM 9 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что страна серьезно обеспокоена распространением терроризма в Афганистане, выразив готовность содействовать внутриафганским переговорам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На первой встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран по афганскому вопросу, которая состоялась по видеосвязи, Амирабдоллахиан отметил, что он надеется, что соседи Афганистана в унисон подчеркнут важность формирования инклюзивного правительства в стране, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и предоставления гуманитарной помощи.

Он также выразил готовность лично провести следующее заседание в Тегеране и отметил, что Исламская Республика Иран следит за формированием инклюзивного правительства в Афганистане, призывая талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнить свои обещания.

Высокопоставленный дипломат Ирана обвинил США в том, что они несут ответственность за два десятилетия хаоса в Афганистане, и подчеркнул, что Вашингтон также должен нести ответственность перед афганским народом и мировым общественным мнением за то, почему во время их присутствия в стране увеличился оборот наркотиков и вырос терроризм.

Он упомянул о размещении Ираном четырех миллионов афганских беженцев и его плане введения вакцины против COVID-19 афганскому народу. «Иран готов предоставить все необходимое для продвижения внутриафганских переговоров», — подчеркнул Амирабдоллахиан.