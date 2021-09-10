Екатеринбург, 10 сентября, 2021, 06:14 — ИА Регнум. В арбитраж Свердловской области поступил банкротный иск, адресованный жилищно-строительному кооперативу «Европа». Заявление судом до 1 октября 2021 года оставлено без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск был подан ликвидатором ЖСК Виктором Виолентием 3 сентября 2021 года. Судья Капша оставила его без движения.

В качестве временного управляющего предложена Надежда Белобородова из числа членов некоммерческого партнерства «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

По данным ЕГРЮЛ, ЖСК учрежден в августе 2010 года. Учредители — семья Букиных, Марина Кайс и Марина Логинова. С 25.06.2021 года кооператив числится в стадии ликвидации.

Из открытых источников, ЖСК выступал застройщиком коттеджного посёлка.