Москва, 10 сентября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. В общей сложности 24 природных пожара общей площадью 1042 гектара потушили за последние сутки сотрудники лесопожарных служб в России, 9 сентбря сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».

Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Лесной пожар

В стране продолжают действовать еще 76 лесных пожаров, совокупная площадь которых составляет 201 350 гектаров. Их пытаются ликвидировать. Большая часть пожаров зафиксирована в Якутии, где полыхает 43 пожара на площади 187 586 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября МЧС РФ по Башкирии объявило, что в регионе ликвидированы все природные пожары.