В России за сутки потушили 24 природных пожара
Москва, 10 сентября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. В общей сложности 24 природных пожара общей площадью 1042 гектара потушили за последние сутки сотрудники лесопожарных служб в России, 9 сентбря сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».
Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
Лесной пожар
В стране продолжают действовать еще 76 лесных пожаров, совокупная площадь которых составляет 201 350 гектаров. Их пытаются ликвидировать. Большая часть пожаров зафиксирована в Якутии, где полыхает 43 пожара на площади 187 586 гектаров.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября МЧС РФ по Башкирии объявило, что в регионе ликвидированы все природные пожары.