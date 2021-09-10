Омск, 10 сентября, 2021, 06:06 — ИА Регнум. В августе 2021 года в Омской области газовое моторное топливо подорожало на 28,1%, что соответствует общероссийским тенденциям. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заправка автобуса на новой газовой АЗС

Также выросли в цене строительные материалы (на 1,8−10,1%), уголь (на 3,4%), автомобильный бензин (на 0,9%), дизельное топливо (на 0,8%) и другие непродовольственные товары.

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В целом в августе текущего года в Омской области отмечены опережающие темпы роста цен на непродовольственные товары (101,1%), подчёркивают статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, на потребительском рынке Омской области в августе 2021 года зарегистрировано повышение среднего уровня цен на 0,4%.