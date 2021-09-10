Кливленд, США, 10 сентября, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Авиабаза Райт-Паттерсон в американском штате Огайо переведена в режим чрезвычайной ситуации из-за сообщений о стрельбе на объекте, заявила пресс-служба 88-го авиакрыла базы ВВС США.

Lisa Roe Стрельба

«Экстренные службы отреагировали на сообщение о стрелявшем в зоне «А» Национального авиакосмического разведывательного центра на базе Райт-Паттерсон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи со стрельбой на базе ввели режим ЧС. Все здания и территория авиабазы закрыты. На месте работают силовики.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в американском штате Канзас произошла стрельба возле клуба. В результате происшествия погиб один человек, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.