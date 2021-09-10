Ульяновск, 10 сентября, 2021, 06:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

По данным ведомства, 9 сентября в регионе официально выявлено 275 носителей коронавируса. Напомним, что сутками ранее было подтверждено 272 случая заражения SARS-CoV-2.

Ранее последние три недели число вновь подтверждаемых случаев заражения постепенно снижалось или оставалось на одном уровне.

Всего в Ульяновской области сделано 1 159 204 лабораторных исследования на коронавирус. Под наблюдением остаются 13 944 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 76 787 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 68 812 пациентов, умерли 2379 человек.