ВВС Пакистана заявляет о решимости укреплять сотрудничество с Ираном
Тегеран, 10 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. 9 сентября главнокомандующий ВВС Пакистана подтвердил свою решимость и далее укреплять существующее двустороннее сотрудничество с Исламской Республикой Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
В заявлении отмечается, что начальник штаба ВВС, главный маршал авиацииЗахир Ахмед Бабер Сидхувстретился в своем кабинете с послом Исламской Республики ИранСейедом Мохаммадом Али Хоссейни.
В ходе встречи оба высокопоставленных лица обсудили вопросы, представляющие профессиональный и взаимный интерес.
В заявлении подчеркивается, что Сейед Мохаммад Али Хоссейни высоко оценил профессионализм ВВС Пакистана и признал их растущий потенциал в авиационной промышленности.
Начальник ВВС отметил, что Пакистан и Исламская Республика Иран имеют давние религиозные, культурные и исторические связи, которые проявляются в прочных отношениях между ВВС двух стран.
Начальник ВВС подтвердил свою решимость и далее укреплять существующее двустороннее сотрудничество между братскими странами.