Тегеран, 10 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. 9 сентября главнокомандующий ВВС Пакистана подтвердил свою решимость и далее укреплять существующее двустороннее сотрудничество с Исламской Республикой Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В заявлении отмечается, что начальник штаба ВВС, главный маршал авиацииЗахир Ахмед Бабер Сидхувстретился в своем кабинете с послом Исламской Республики ИранСейедом Мохаммадом Али Хоссейни.

В ходе встречи оба высокопоставленных лица обсудили вопросы, представляющие профессиональный и взаимный интерес.

В заявлении подчеркивается, что Сейед Мохаммад Али Хоссейни высоко оценил профессионализм ВВС Пакистана и признал их растущий потенциал в авиационной промышленности.

Начальник ВВС отметил, что Пакистан и Исламская Республика Иран имеют давние религиозные, культурные и исторические связи, которые проявляются в прочных отношениях между ВВС двух стран.

Начальник ВВС подтвердил свою решимость и далее укреплять существующее двустороннее сотрудничество между братскими странами.