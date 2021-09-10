Москва, 10 сентября, 2021, 05:55 — ИА Регнум. Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» стартовали 10 сентября на 14 полигонах одновременно, сообщила пресс-службе Минобороны РФ.

Vitaly V. Kuzmin T-90

Целью учений стала проверка готовности органов управления Вооружённых сил России и Белоруссии к решению ключевых задач по обеспечению безопасности Союзного государства и их взаимодействию в условиях боевых действий.

В выполнении задач на учениях примут участие почти 200 тысяч военных, более 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники, из них почти 300 — танки, 240 — боевые орудия. Кроме того, в учениях задействуют 15 кораблей.

«На территории Республики Беларусь в учении задействовано 12 800 человек, в том числе до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Учения проходят на территории от Балтийского моря до Воронежской и Нижегородской областей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что российско-белорусские учения встревожили командование Североатлантического альянса (НАТО). Представитель этого блока в Германии призвала Россию и Белоруссию обеспечить большую прозрачность военных манёвров.