Южно-Сахалинск, 10 сентября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Природоохранная прокуратура установила, что Сахалино-Курильское территориальное управлением Росрыболовства не приняло достаточных мер для пресечения браконьерства на реках Макаровского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в областной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

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Проверка показала, что сил и средств для борьбы с браконьерами недостаточно.

Территориальному управлению Росрыболовства внесено представление. Сообщается, что госинспекторы регулярно проводят рейды, выявляют и пресекают факты браконьерства.

На особом контроле прокуратура держит расследование уголовного дела по факту обнаружения огромной свалки рыбы на реке Лазовой.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на берегу реки Лазовая в Макаровском районе «Эковахта Сахалина» обнаружила огромные могильники горбуши. Общественники уверены, что потрошеную рыбу выбросили браконьеры, об этом на своей странице в Instagram 3 сентября написал Дмитрий Лисицын.