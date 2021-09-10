Тегеран, , 08:13 — REGNUM 9 сентября посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури подчеркнул необходимость переговоров о прекращении всех споров между странами региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом заявил Бадахшан Зохури на встрече с главой Армянской апостольской церкви Католикосом Гарегином II. Посол Ирана высоко оценил армянские меньшинства, проживающие в Иране, заявив, что их мирная жизнь в стране стала образцом для подражания в сосуществовании последователей божественных религий.

Армянский религиозный лидер, в свою очередь, заявил, что Иран всегда был другом Армении. Гарегин II подчеркнул необходимость углубления дружбы между двумя странами в различных областях, представляющих взаимный интерес. Он также выразил надежду, что в дальнейшем связи Армении и Ирана будут лишь укрепляться.