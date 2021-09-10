Дамаск, 10 сентября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Патрулирование в освобождённом от боевиков городе Дераа-эль-Балад начали российские военнослужащие на юго-западе Сирии. Об этом 9 сентября сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон Александр Гуляев.

Defendingrussia.ru Флаги Сирии и России

Патрулирование города осуществляется силами российской военной полиции совместно с местными отрядами самообороны и правительственными войсками Сирии. Над административными зданиями в городе вывешены государственные флаги России и Сирии. Кроме того, российские военнослужащие в рамках оказания гуманитарной помощи доставили и раздали мирным жителям продуктовые наборы общим весом около восьми тонн.

После участия в переговорах с представителями российского Центра по примирению сторон, боевики начали покидать город по гуманитарному коридору. Условиями для амнистии незаконных вооружённых формирований стали обязательная сдача оружия и урегулирование своего статуса. Кроме того, боевикам была предоставлена возможность покинуть город и уехать в идлибскую зону деэскалации, расположенную на севере Сирии.

По данным Центра по примирению враждующих сторон, было сдано уже более 600 единиц стрелкового оружия, а свой статус урегулировали около 1600 человек. В городе работают сапёры, организована работа полицейских участков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели российского военнослужащего при подрыве бронемашины в сирийской провинции Хомс.