Тюмень, 10 сентября, 2021, 05:45 — ИА Регнум. В Тюменской области за десять лет 9252 многодетным семьям предоставлены земельные участки, 229 семьям — целевая выплата вместо земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Onf.ru Многодетная семья

Более всего участков 3080 выделено семьям из Тюмени, 1235 — семьям из Тюменского района, 700 — из Заводоуковского района, 496 — из Ялуторовска.

Только в 2021 году по состоянию на сентябрь в регионе предоставлено многодетным 207 земельных участков площадью и 60 выплат на улучшение жилищных условий.

Отмечается, что в регионе многодетной семье положен или бесплатный земельный участок, или выплата за него. Для получения любой из этих форм поддержки семья должна стоять в очереди на бесплатное получение земельного участка.

Кроме того, с 2018 года земельные наделы в Тюменской области выделяются и многодетным семьям Ямала. За это время участки получили 148 ямальских семей.