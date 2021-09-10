Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 10 сентября, 2021, 05:44 — ИА Регнум. В Анжеро-Судженске уже стартовал отопительный сезон. В городской администрации уточнили, что тепло в дома начали давать из-за резкого похолодания и неблагоприятных погодных условий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уточняется, что подключение будет проходить поэтапно. 9 сентября подача теплоэнергии восстановлена для организаций социальной сферы, а также в домах, в которых нет технической возможности приёма горячей воды в летнее время.

Отмечается, что подача тепла будет производиться по согласованному с теплоснабжающими предприятиями графику. Во все дома и объекты тепло обещают дать до 15 сентября.