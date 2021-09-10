Хайкоу, Китай, 10 сентября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Китайская южная островная провинция Хайнань пообещала расширить сотрудничество с африканскими странами в области тропического сельского хозяйства, заявлено на онлайн-форуме, состоявшемся в столице региона городе Хайкоу, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Негры на хлопковых плантациях США. 1913

Провинция организует учебные занятия по тропическому сельскому хозяйству, экологическому развитию и борьбе с нищетой для исследователей, экспертов и предпринимателей из своих городов-побратимов в Африке, сказал заместитель директора управления иностранных дел провинции Лю Хунмэй во время мероприятия, проведенного в рамках четвертого Форума по сотрудничеству местных органов власти Китая и Африки.

Объем торговли между Хайнанью и африканскими странами за первые семь месяцев этого года превысил 2,52 млрд юаней (около $390 млн), что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на пандемию, заявил Лю.

На подфоруме присутствовали делегаты из африканских стран, включая Кот-д'Ивуар, Эфиопию, Мозамбик, Танзанию, Гану, Сьерра-Леоне, Руанду и Египет. Форум был призван активизировать коммуникацию и сотрудничество между местными органами власти в Китае и Африке и еще больше расширить обмены между людьми.

В последние годы Хайнань организовал 45 учебных занятий по тропическим сельскохозяйственным технологиям для африканских стран и подготовил 1320 сельскохозяйственных должностных лиц и технических специалистов из 40 африканских стран.