Тегеран, 10 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Новая отечественная вакцина «Фахра» получила необходимые разрешения для использования в общем плане вакцинации Ирана в течение ближайших нескольких дней, заявил министр обороны бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 сентября.

Выступая во время посещения производственной линии вакцины, он отметил, что вакцина Фахра успешно прошла первую и вторую фазы клинических испытаний. По словам министра, третья фаза клинических испытаний вакцины уже началась, так что теперь вакцины разрешено использовать при экстренной и общей вакцинации.

Аштиани отметил, что министерство обороны в настоящее время способно произвести около миллиона доз вакцины Фахра, подчеркнув, что Иран достаточно способен увеличить производство в несколько раз по сравнению с нынешними мощностями в течение следующих трех месяцев.