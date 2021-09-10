Петропавловск-Камчатский, 10 сентября, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Пепловый выброс произошел на вулкане Карымский в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Игорь Шпиленок Карымский вулкан. Камчатка

«Высота пеплового столба составила до 2000 метров при высоте самого исполина — 1469 метров», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что шлейф от выброса распространился на восток на расстояние 116 километров. На пути пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа вулкан Карымский выбросил пепел на высоту до 2500 метров. Шлейф ушел от исполина на 23 километра на юго-восток. Опасности для жителей Камчатки происшествие не представляло.