Наньчан, Китай, 10 сентября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Женщина была приговорена к смертной казни за многочисленные преступления, включая убийство, судом города Наньчана, столицы провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

Обвиняемая Лао Жунчжи вступила в сговор со своим тогдашним сожителем для совершения нескольких ограблений, похищений и убийств в нескольких провинциях Китая в период с 1996 по 1999 годы, что привело в общей сложности к гибели семи человек, согласно заявлению Промежуточного народного суда Наньчана.

Лао была арестована в ноябре 2019 года после двадцати лет бегства и укрывательства от закона, используя поддельные документы и псевдонимы.