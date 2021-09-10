Пекин, 10 сентября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Органы прокуратуры по всему Китаю рассмотрели 122 345 судебных дел в общественных интересах, связанных с охраной окружающей среды и безопасностью продуктов питания, в период с июля 2020 года по июнь 2021 года, сообщила Верховная народная прокуратура КНР, передает 9 сентября агентство Синьхуа.

Китай

Статистические данные ведомства показали, что органы прокуратуры по всей стране также направили 106 192 предложения о досудебном расследовании за 12 месяцев соответствующим ведомствам. За тот же период они также передали в суды 8287 судебных дел, связанных с общественными интересами.

В июле 2020 года была запущена трехлетняя кампания под кодовым названием «Судебный процесс в общественных интересах, гарантирующий хорошую жизнь». В нем основное внимание уделяется важным проблемам, связанным с охраной окружающей среды и безопасностью продуктов питания и лекарств.

Из 122 345 судебных дел, связанных с общественными интересами, 14 588 касались загрязнения воды и проблем, связанных с безопасностью питьевой воды и водной экологией. В результате рассмотрения дел было очищено около 308 800 му (20 587 га) загрязненной акватории, и более 873 400 му площади загрязненных водных источников было очищено и восстановлено в результате рассмотрения дел, говорится в сообщении.

За 12 месяцев органы прокуратуры по всей стране также рассмотрели 22 439 судебных дел в общественных интересах, связанных с бытовыми отходами и твердыми отходами, что способствовало очистке 3,85 млн тонн бытового мусора и почти 6,39 млн тонн твердых отходов, говорится в сообщении SPP.

За тот же период прокуратуры по всему Китаю также рассмотрели 13 883 судебных дела в общественных интересах, связанных с безопасностью пищевых продуктов, что способствовало расследованию и конфискации 330 300 кг поддельных и некачественных продуктов питания.