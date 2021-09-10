Омск, 10 сентября, 2021, 05:30 — ИА Регнум. В августе 2021 года на потребительском рынке Омской области зарегистрировано повышение среднего уровня цен на 0,4%. При этом, как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, цены на продовольственные товары снизились в среднем на 0,5%.

(сс) marker_photography Чай с лимоном

Такое снижение объясняется сезонным падением цен на плодоовощную продукцию. Свёкла подешевела на 55,4%, морковь — на 49,9%, свежие помидоры — на 30,6%, картофель — на 29,4%, свежие огурцы — на 21,8%, капуста — на 20,3%. Виноград стал дешевле на 34,8%.

В пределах от 2 до 6,2% подешевели куриные яйца, груши, бананы, какао, филе сельди, глазированные шоколадом конфеты, шоколад, натуральный кофе, пастеризованное молоко.

При этом ряд продовольственных товаров подорожал, значительнее всего — лимоны (на 55,4%) и апельсины (на 23,9%).

Также выросли в цене репчатый лук (на 9,5%), растворимый кофе (на 8,2%), замороженные кальмары (на 6,3%). Пакетированный чёрный чай стал дороже на 5,9%, бескостная свинина — на 4,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии в августе 2021 года цены на продовольственные товары снизились на 0,4%.

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