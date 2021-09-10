Кемерово, 10 сентября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Жители Кемерова рассказали о необычных дорожных работах во дворе дома на улице Двужильного. Они поделились видео, на котором видно, как рабочие красят асфальт.

Lee Coursey Асфальт

В мэрии данный вид работ объяснили пропиткой дорожного полотна с применением материала «Силкоут».

"Данный материал предназначен для защиты и сохранения свойств асфальта, улучшает внешний вид асфальта, высыхая до абсолютно чёрного цвета. Повторно связывает, герметизирует и регенерирует верхние слои асфальтобетона, уплотняя и восстанавливая связующие компоненты асфальтобетона», — уточнили редакции А42.RU в пресс-службе городской администрации.