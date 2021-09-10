Пекин, 10 сентября, 2021, 05:26 — ИА Регнум. Китай активизирует усилия по продвижению интеллектуальной модернизации налогообложения и внесет свой вклад в глобальное сотрудничество в этом секторе, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Китай изложил свою дорожную карту по созданию разумного налогообложения на 14-ю Пятилетку (2021−2025), заявил глава Государственной налоговой администрации Ван Цзюнь на церемонии открытия второй конференции Форума сотрудничества в области налогового администрирования инициативы «Пояса и пути» (BRITACOF) 8 сентября.

Ван, который также является первым председателем Механизма сотрудничества в области налогового администрирования совета инициативы «Пояса и пути» (BRITACOM), отметил важность использования электронных счетов-фактур и технологии больших данных в цифровизации налогообложения.

BRITACOM является некоммерческим официальным механизмом сотрудничества в области налогового администрирования между юрисдикциями, подписавшимися на инициативу «Пояса и пути», направленную на содействие либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций в странах-членах путем укрепления сотрудничества в области налогового администрирования.

По словам Вана, благодаря совместным усилиям, BRITACOM продолжает расширяться с момента своего создания два года назад. В настоящее время он состоит из 36 налоговых администраций-членов совета и 30 наблюдателей. Чтобы принять участие в цифровизации налогообложения, Китай работает над продвижением применения новых технологий.

Трехдневная конференция на тему «Цифровизация налогового администрирования» собрала представителей 61 страны и региона, таких как Казахстан, Россия, Объединенные Арабские Эмираты и 12 международных организаций. Первая конференция BRITACOF была созвана в городе Учжэне, провинции Чжэцзян на востоке Китая, в апреле 2019 года.