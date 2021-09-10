Пекин, 10 сентября, 2021, 05:21 — ИА Регнум. Китаю следует активизировать усилия по совершенствованию своего механизма углеродного ценообразования, говорится в недавнем исследовании, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

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Ценообразование на выбросы углерода является жизненно важным инструментом политики для достижения целей страны по нейтрализации выбросов углерода, говорится в докладе Китайского совета по международному сотрудничеству в области окружающей среды и развития. В нем упоминался последний прогресс Китая в создании национального углеродного рынка.

В докладе, однако, были выявлены проблемы в действующем механизме ценообразования на углерод, включая его слабую связь с общими климатическими целями, нечетко определенные права собственности на углеродные активы и недостаточную жизнеспособность субъектов рынка.

Соответственно, на углеродном рынке должны быть установлены четкие ограничения на выбросы углерода. Это также должно увеличить количество разрешений на выбросы, продаваемых эмитентами, говорится в докладе.

В докладе говорится, что со временем в углеродный рынок должно быть включено больше секторов с высоким уровнем выбросов, а также содержится призыв к будущему росту цен на углерод и инновациям в области технологий сокращения выбросов углерода.

Национальный углеродный рынок Китая, крупнейший в мире по объему охватываемых выбросов парниковых газов, был запущен 16 июля, что стало значительным шагом Китая по сокращению выбросов углекислого газа и достижению целевых показателей выбросов. Страна объявила, что будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.