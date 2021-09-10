Богота, 10 сентября, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Одна женщина погибла, ещё четыре человека, в том числе двое сотрудников полиции, получили ранения в результате взрыва на северо-востоке Колумбии. Об этом 10 сентября сообщил глава национальной полиции Хорхе Луис Варгас Валенсия в своём Twitter.

Portalsatu.com Взрыв

Нападение на полицейский патруль произошло на дороге Кукута — Эль-Эскобаль. В результате срабатывания взрывного устройства, находившегося на пути патруля, погибла женщина. Ранения получили четыре человека, в том числе два сотрудника дорожной полиции.

Глава национальной полиции осудил преступное нападение на полицейских и добавил, что в настоящее время ведётся работа по розыску ответственных в произошедшем.

Напомним, 9 сентября в Колумбии прошли акции протеста, связанные с годовщиной гибели 45-летнего жителя Боготы Хавьера Ордоньеса. Год назад он скончался после истязаний в полицейском участке. Видеозапись с задержанием Ордоньеса спровоцировала протесты, столкновения с полицией и нападения на полицейские участки. Во время разгона протестующих пострадали около 400 человек, ещё 13 погибли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Колумбии Иван Дуке предупредил о возможных нападениях на сотрудников полиции 9 сентября. Предполагается, что вооружённые вандалы, нанятые преступными группировками, могут совершать провокации и нападать на полицейские участки.