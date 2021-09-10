Благовещенск, 10 сентября, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Жители Амурской области, которых паводок лишил жилья, получат 1,3 млрд рублей помощи. Деньги будут выделены из федерального бюджета, пишет «Российская газета».

19.mchs.gov.ru Паводок

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Всего Амурской области перечислят 2 млрд рублей на помощь подтопленцам.

«Почти 700 миллионов бюджету региона на компенсацию выплат, связанных с полной или частичной утратой имущества. Прошу строго контролировать ситуацию, чтобы люди своевременно получили средства и не остались без крова», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение было принято по итогам поездки главы правительства РФ на Дальний Восток с целью оценки последствий ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, паводок, пришедший в Амурскую область в августе, повредил 175 домов. 99 из них требуется капитальный ремонт, 76 — полностью непригодны для проживания.