Кемерово, 10 сентября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. Кузбасскому городу Кемерово присвоено федеральное звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Илья Дубровин ИА Красная Весна Панорама Кемерово

«Решение об этом было принято на заседании оргкомитета «Победа» под председательством президента России Владимира Путина», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что в 2020 году почётного звания был удостоен Новокузнецк.