Пекин, 10 сентября, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Министерство культуры и туризма Китая потребовало, чтобы вся система усилила регулирование основных проблем в сфере культуры и развлечений, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Административным органам культуры и туризма всех уровней и государственным учреждениям культуры было предложено в полной мере выполнить требования, предъявляемые к индустрии развлечений, и ввести более строгие наказания за нарушения правил. Министерство усилит просвещение по вопросам моральных норм для всех специалистов в сфере развлечений.

Деятельность развлекательных агентов должна регулироваться, а обязанности развлекательных компаний должны быть четко определены, подчеркнули в министерстве. В министерстве заявили, что для отрасли необходимо организовать регулярное обучение, а также усилить регулярный надзор.