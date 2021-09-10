Новосибирск, 10 сентября, 2021, 05:15 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил победителей конкурса по предоставлению грантов, софинансируемых из Президентского фонда. В мероприятии очно и по видеоконференцсвязи участвовали руководители региональных социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), сообщает областное правительство.

Nso.ru Дом правительства Новосибирской области

«Совместный конкурс вызвал высокий интерес, на каждый грант претендовали в среднем по три проекта. Со своей стороны хочу заверить, что при формировании бюджетов региона на последующие годы, формировании всех процедур и порядков на последующие конкурсы правительство Новосибирской области не будет менять свою позицию: мы заинтересованы в развитии гражданского общества и социально ориентированных НКО. Как минимум — все грантовые программы, которые действуют на данный момент, в том числе и новая — «Со мной регион успешнее» — будут реализовываться и в последующие годы. Вполне возможно, что мы будем принимать решение об увеличении объёмов, о выделении новых направлений. В частности, мы планируем расширять практику поддержки оказания общественно полезных услуг со стороны общественных организаций», — сказал Травников.

Отметим, что в соответствии с приказом Фонда президентских грантов от 14 апреля 2021 года, министерству региональной политики Новосибирской области предоставлен грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в размере 40 миллионов рублей — для софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки СО НКО.

Новосибирская область одним из первых регионов провела конкурс социально значимых проектов. Приём заявок проходил по 11 номинациям с 14 июня по 13 июля. Реализация проектов-победителей — с 1 октября 2021 года по 30 июня 2022 года. Для участия в конкурсе было подано 247 заявок. 84 проекта победили в конкурсном отборе по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Новосибирской области социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2021—2022 гг. Общий грантовый фонд поддержки, с учётом софинансирования Фонда президентских грантов, составляет 79,8 млн рублей.