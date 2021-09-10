Тюмень, 10 сентября, 2021, 05:14 — ИА Регнум. В Тюменской области к концу 2021 года приведут в нормативное состояние 62,5% региональных дорог и чуть больше 82% дорог агломерации, в которую входит Тюмень и Тюменский район. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления строительства региона Андрей Чистяков.

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«Целевой показатель для Тюменской области — достижение 85% нормативного состояния по дорогам агломерации и 63% — по дорогам регионального значения», — сообщил Андрей Чистяков «Тюменской линии».

Также он отметил, что при отборе участков дорог, которые нуждаются в ремонте в ближайшее время, приоритетными станут участки с наибольшей интенсивностью движения, возле больниц, школ и детских садов, а те, где вызывает опасения соблюдение безопасности.

В 2021 году в рамках проекта «Безопасные национальные дороги» в Тюменской области должно быть отремонтировано около 135 км дорог.