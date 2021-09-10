Пекин, 10 сентября, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Главный экономический планировщик Китая заявил, что фактическое использование иностранного капитала в стране расширится в 2021 году и будет выше, чем ожидалось, сообщает агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Во второй половине этого года прямые иностранные инвестиции, находящиеся в фактическом использовании, продолжат набирать обороты, учитывая эффективную борьбу с эпидемией COVID-19 в Китае, стабильное восстановление экономики и завершенные цепочки поставок, сказал официальный представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Лю Сяонань.

Отметив сложную ситуацию с пандемией, снижение инвестиционных возможностей и готовности многонациональных компаний и неудобные деловые обмены, Лю сказал, что эти факторы повлияют на фактическое использование Китаем иностранного капитала во второй половине года.

За первые семь месяцев текущего года объем прямых иностранных инвестиций в материковый Китай, находящихся в фактическом использовании, вырос на 25,5% в годовом исчислении, до 672,19 млрд юаней, или $100,74 млрд, показали данные министерства коммерции КНР.

Это значение увеличилось на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Стабилизация иностранных инвестиций имеет большое значение для более широкой открытости Китая, качественного развития и стабильности рабочих мест, сказал Лю, добавив, что это также способствует поддержке глобальных усилий по борьбе с COVID-19 и восстановлению мировой экономики.

Китай предоставит более широкое пространство для иностранных инвестиций путем дальнейшего сокращения и улучшения негативного списка по всей стране и в пилотных зонах свободной торговли и ослабления ограничений на доступ к рынкам, сказал Лю.

Китай также будет укреплять связи с иностранными предприятиями и активно внедрять соответствующие законы и политику, чтобы помочь им лучше интегрироваться в развитие Китая. Китай представит новый негативный список к концу года, сказал Лю, добавив, что количество пунктов в списке будет сокращено, а ограничительные меры будут более точными, в то время как структура и модель управления будут улучшены.