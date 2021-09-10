Якутск, 10 сентября, 2021, 05:10 — ИА Регнум. В лесах Якутии 10 сентября насчитали 49 возгораний (днём ранее — 39). Тушат 11 лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

Лесной пожар

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Четыре возгорания за сутки потушили и столько же — локализовали. Площадь ликвидированных пожаров составила 563,3 га, окружённых минерализованной полосой — 105,2 га. В борьбе с огнём участвуют 304 человека и 34 единицы техники. В Вилюйском, Усть-Майском и Нюрбинском районах лесные пожары тушат с воздуха.

«Все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов выполнены, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Вчера на тушение природного пожара в районе Кюбяинде Вилюйского района убыла аэромобильная группировка регионального управления МЧС России в количестве 21 человека и 3 единиц техники. На сегодня для мониторинга обстановки, передислокации личного состава и тушения природных пожаров на территории республики спланирована работа воздушных судов от Якутской территориальной подсистемы РСЧС», — отметил начальник ГУ МЧС республики Павел Гарин.

Как сообщало ИА REGNUM, к селу Кюбяинде Вилюйского района Якутии приблизился лесной пожар. Возгорание находится на расстояние более 5 км от населённого пункта.