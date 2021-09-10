Красноярск, , 05:03 — REGNUM Более 2700 вопросов прислали жители Красноярского края на прямую линию губернатора региона Александра Усса, состоявшуюся 9 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Александр Усс Иван Шилов © ИА REGNUM

В числе интересующих жителей региона тем — снятие коронавирусных ограничений, межрайонные авиаперелёты, межпоселенческие перевозки, медпомощь в районах и другие.

Уточняется, что значительная доля обращений пришлась на сферу ЖКХ. В частности, поступило много жалоб на работу управляющих компаний.

Большинство обращений на прямую линию было из Красноярска, но также поступали вопросы из отдалённых и труднодоступных территорий края. Губернатор заявил, что все поступившие обращения необходимо проанализировать и взять в работу.

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Как сообщало ИА REGNUM, сбор вопросов на прямую линию Усса стартовал 23 августа и продлился до окончания прямого эфира 9 сентября.

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