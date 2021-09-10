Пекин, 10 сентября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Рынок вторичной электронной коммерции Китая зафиксировал оборот около 186,7 млрд юаней (около $28,87 млрд) в первом полугодии 2021 года, согласно последнему отчету, опубликованному исследовательским центром электронной коммерции при поставщике онлайн-услуг www.100ec.cn., передает 8 сентября агентство Синьхуа.

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Ожидается, что объем торговли превысит 400 млрд юаней к концу этого года, увеличившись почти на 30% в годовом исчислении, говорится в отчете. Центр определяет основных игроков рынка как платформы электронной коммерции, специализирующиеся на торговле выброшенными товарами, за исключением крупных товаров, таких как автомобили и дома.

Около 202 миллионов пользователей приняли участие в быстро развивающемся секторе в первые шесть месяцев этого года, и, по оценкам, к концу 2021 года их число превысит 223 миллиона, что на 22,52% больше, по данным поставщика онлайн-услуг.

За тот же период было выделено в общей сложности более 5,76 млрд юаней, что в основном пошло на пользу платформам, ориентированным на переработку электроники и выброшенных предметов роскоши.