Владивосток, 10 сентября, 2021, 05:05 — ИА Регнум. В Приморье сформированы необходимые запасы угля, мазута и дизельного топлива к предстоящему отопительному сезону. Первые котельные в северных районах могут заработать уже в сентябре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Josh Wedin Батарея отопления

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На 10 сентября уже завезено в хранилища более 15 тыс. тонн мазута, почти 1,5 тыс. тонн дизельного топлива и более 67 тыс. тонн угля.

«Это минимальный запас, необходимый для уверенного вхождения в отопительный сезон. На протяжении всего осенне-зимнего периода на котельные идут поставки твердого и жидкого топлива», — пояснили специалисты.

К зиме подготовлено более 840 котельных. В основном, отопительный сезон стартует в начале октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге начнут подавать тепло в дома уже с 14 сентября.