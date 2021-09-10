Караганда, Казахстан, 10 сентября, 2021, 04:59 — ИА Регнум. Ведущий китайский производитель автобусов Yutong надеется на дальнейшее углубление сотрудничества с Казахстаном, заявил руководитель проекта компании, передает 8 сентября агентство Синьхуа.

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«Как более близкий сосед Китая, Казахстан является очень важной страной для сотрудничества в рамках инициативы «Пояса и пути». Я надеюсь, что наше сотрудничество продлится долгие годы», — сказал руководитель проекта по производству автобусов и специального оборудования Yutong в Казахстане Хуан Юаньчао.

По словам Хуана, Yutong и казахстанская компания ТОО «КазТехна» начали сотрудничество в конце 2019 года по производству пассажирских автобусов и дорожно-строительной техники. Обе стороны запустили крупноузловую производственную линию на совместном заводе в городе Сарань Карагандинской области в конце 2020 года, а в июне этого года — мелкоузловую производственную линию.

«С приходом Yutong в Казахстан в первую очередь повысится качество автобусного парка. Автобусы очень удобные и экономичные. Они надежны, имеют низкие затраты на ремонт и небольшой процент поломок. Кроме того, автобусы Yutong в нашей компании являются экологически чистыми. Мы проанализировали и опросили пассажиров, которые пользуются транспортом Yutong. И все отзывы положительные», — сказал Директор ТОО «КазТехна» Аргулан Майконов

На совместном заводе работают 28 китайских специалистов для обеспечения технической и профессиональной подготовки казахстанских рабочих, сказал Хуан, а Майконов сообщил агентству Синьхуа, что на сегодняшний день совместным заводом уже произведено 200 автобусов, при этом, что завод заработает на полную мощность к концу года.