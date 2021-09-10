Кабул, 10 сентября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Информацию об изгнании тысяч человек и этнических чистках, проводимых в провинции Панджшер пришедшим к власти в Афганистане радикальным движением «Талибан», (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил 9 сентября представитель «Фронта национального сопротивления Афганистана» Али Назари в своём Twitter.

Афганистан

По словам Назари, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изгнали из Панджшера тысячи человек и проводят в провинции этнические чистки. Всё это происходит на глазах мирового сообщества, которое «наблюдает и игнорирует ситуацию».

Представитель повстанцев призвал мировое сообщество вмешаться в создавшуюся ситуацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сопротивление заявило о контроле над 60−65% территории провинции Панджшер.