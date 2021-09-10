Якутск, 10 сентября, 2021, 05:01 — ИА Регнум. К селу Кюбяинде Вилюйского района Якутии приблизился лесной пожар. Возгорание находится на расстояниие более 5 км от населённого пункта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в оперативном штабе республики.

skeeze Лесные пожары

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«Пожар у села Кюбяинде Вилюйского улуса находится в более чем 5 километрах от населённого пункта. На тушении пожара задействовано 72 человека, шесть единиц техники, в том числе две пожарные машины. Сегодня на тушение дополнительно прибудут две пожарные автомашины и 21 человек аэромобильной группы. Задействована авиационная техника. Вчера сброшено 12 тонн воды», — сказал первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Семён Яковлев.

Возле села расширяют минерализованную полосу. Жителям Кюбяинде помогают бороться с огнём пожарные, сотрудники Авиалесоохраны и Якутлесресурса. Ещё два возгорания зафиксированы в 10 километрах от двух сёл в Чурапчинском и Вилюйском районах республики. В оперативном штабе уверены, что угрожающих населённым пунктам лесных пожаров нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа огонь лесного пожара в Якутии перекинулся на село Бясь-Кюель. Там сгорели 39 жилых домов, автомобили, техника и хозпостройки, погибли домашние животные. Теперь людям строят дома за счёт государства.