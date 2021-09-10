Владивосток, 10 сентября, 2021, 04:53 — ИА Регнум. Жители села Зеленовка Спасского района Приморья записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказали о проблемах и нуждах.

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Телеграм-канал «Дерзкий Владивосток» опубликовал видео, в котором молодой мужчина обращается к президенту Путину с просьбой переименовать их село в Бесперспективное, именно таким его считают местные чиновники.

В частности, сельчане давно просят решить вопрос с благоустройством дороги. Возле села проложили газовую трубу. При установке трубы была разрушена единственная дорога в Зеленовку. Кто должен возместить ущерб или восстановить дорогу? При этом, село даже не вошло в список для газификации.

«Местные чиновники так часто нам рассказывают, что мы живём в бесперспективном селе. Просим вас переименовать наше село в Бесперспективное, чтобы мы, никогда больше, глядя в свои документы уже не испытывали иллюзий, что можем до кого-то достучаться, до наших чиновников, чтобы мы их больше не беспокоили. Чтобы наши дети, рождаясь, вырастая понимали, что они живут в бесперспективном селе, у которого нет будущего», — обратился к Владимиру Путину мужчина от имени всех сельчан.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году будет полностью завершена технически возможная газификация России. Об этом в январе 2021 года заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина.