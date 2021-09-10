Благовещенск, 10 сентября, 2021, 04:47 — ИА Регнум. В Амурской области принято решение снять запрет на продажу алкоголя на территории, которая была подтоплена паводком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 сентября в пресс-службе правительства региона.

МЧС Паводок на Алтае

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Сухой закон вводился на территории десяти муниципалитетов Приамурья вместе с режимом ЧС. Теперь вода почти спала, и продолжает стоять только в пяти домах села Владимировка Благовещенского района.

Вода спадает на всех реках Амурской области, но пока в Зее и Амуре её уровень остаётся повышенным, больше нормы сентября. В ближайшие двое суток на основных реках Приамурья ожидается спад уровней воды ещё в среднем на 5−25 см.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 автомобильных дорог Амурской области частично подтоплены или повреждены наводнением. Десять из них размокли и теперь не соответствуют нормативным требованиям, остальные — залиты водой.