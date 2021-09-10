Иллинойс, США, 10 сентября, 2021, 04:40 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек пострадали в результате инцидента со стрельбой в американском штате Иллинойс. Об этом 10 сентября сообщает местное отделение телеканала NBC.

U.S. Department of Defense Стрельба

Информация о стрельбе поступила в полицию города Ист-Сент-Луис вечером 9 сентября. Очевидцы говорили о 12 пострадавших, однако сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия шестерых раненых. Все пострадавшие были госпитализированы.

Обстоятельства инцидента выясняются. По предварительным данным, примерно в это же время в городе произошло ДТП, столкнулись автомобиль и поезд. Возможно, инцидент со стрельбой и ДТП могут быть связаны. В настоящее время полиция разыскивает шестерых подозреваемых в стрельбе, устанавливаются личности подозреваемых, идёт опрос очевидцев произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в результате стрельбы возле клуба в американском штате Канзас.