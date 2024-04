Флорида, США, 10 сентября, 2021, 04:25 — ИА Регнум. Американский актер Артур Метрано, получивший известность после исполнения роли лейтенанта Эрни Маузера в кинокомедии «Полицейская академия», скончался на 85-м году жизни. Об этом 10 сентября сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на сына актёра.

Pixabay.com Скорбь

Метрано скончался 8 сентября в своём доме в американском штате Флорида. Уточняется, что смерть актёра наступила от естественных причин.

Артур Метрано родился в Нью-Йорке, он прославился как комик, принимал участие сначала в различных телевизионных шоу, затем стал активно сниматься в кино. Всего актёр снялся в 30 кинофильмах. Он известен по ролям в кинофиильмах «Разбивающий сердца» (The Heartbreak Kid, 1972), «Всемирная история, часть первая» (History of the World, Part One, 1981), «На последнем дыхании» (Breathless, 1983) и других.