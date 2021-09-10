Хабаровск, 10 сентября, 2021, 04:17 — ИА Регнум. В Хабаровске на базе краевого центра онкологии открылась новая лаборатория иммуногистохимии и молекулярной онкологии — дорогостоящее диагностическое оборудование поступило по нацпроекту «Здравоохранение», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе регионального правительства.

Онкология

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Ранее на базе Краевого центра онкологии проводили иммуногистохимические анализы, но врачи определяли только вид тканей, из которых состоит опухоль. Для проведения остальных видов исследований, выявления возможных мутаций в тканях требовалась отправка биоматериала в центральную часть России. А сейчас специалисты могут не только сократить время ожидания результатов, но и назначать таргетную терапию, индивидуально подходящую для пациента.

«Уровень проводимых исследований продвинулся — мы стали определять из срезов генные мутации опухолей. Это большой шаг вперед, пациент сможет узнать результат анализа через 5−7 дней после оперативного вмешательства, также, как и данные гистологического анализа. Раньше мы ждали месяц. Получение результатов в короткий срок позволит спланировать помощь или прекращение приёма препарата. Ежегодно мы отправляли гистологию порядка 1000 пациентов, сейчас все будем делать у нас в Хабаровске», — рассказал заведующий патологоанатомическим отделением центра онкологии Дмитрий Цекатунов.

Опухоли с мутациями в генах не позволяют качественно проводить лекарственную терапию. Но благодаря исследованиям на новом оборудовании можно выбрать подходящую таргетную терапию, что повышает эффективность лечения. Для пациентов все процедуры выполняются бесплатно, в рамках полиса ОМС.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые Томского политехнического университета вместе с другими российскими исследователями разработали особую наноупаковку для актиния-225, которая защищает организм от токсичных продуктов распада. Таким образом ученые сделали лечение онкологических заболеваний актинием на 40% более эффективным.